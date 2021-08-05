В России назвали самые распространённые профзаболевания

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Среди россиян самыми распространёнными профессиональными заболеваниями являются тугоухость и радикулиты, заявили в НИИ медицины труда им. Н.Ф. Измерова.
В России назвали самые распространённые профзаболевания
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Об этом сообщает URA.RU.

«В группе профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием физических факторов трудового процесса, с 2019 года превалирует нейросенсорная тугоухость — 54,38%. Вследствие физических перегрузок и перенапряжения — радикулопатия пояснично-крестцовой, шейно-плечевой зоны (58,70%)», — говорится в публикации.

По данным НИИ, не менее часто у работающих россиян встречаются вибрационные болезни (42,65%), флюороз (27,18%) и хронические пылевые бронхиты, вызванные распылениями аэрозолей (24,25%).

По данным Роспотребнадзора на 2019 год, наибольшее число профзаболеваний зафиксировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте — обрабатывающие производства. За ними следуют предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением, а также строительством.

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