Возгорание в здании Киевского вокзала потушено
- РИА Новости
«Объявлена ликвидация пожара на площади 25 кв. м. Происходило загорание мебели и личных вещей», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в РЖД, задымление не повлияло на график движения поездов.
«Сегодня в 17:15 в цокольном этаже кассового зала дальнего следования здания Киевского вокзала возникло задымление. В целях безопасности пассажиры были выведены из здания. Причины произошедшего выясняются. На движение поездов ситуация не влияет», — сказали в компании.
Как сообщалось ранее, в здании Киевского вокзала в Москве произошло возгорание.