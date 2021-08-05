Возгорание в здании Киевского вокзала потушено

Возгорание на цокольном этаже Киевского вокзала в Москве потушено, горели вещи и мебель на площади 25 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Объявлена ликвидация пожара на площади 25 кв. м. Происходило загорание мебели и личных вещей», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в РЖД, задымление не повлияло на график движения поездов.

«Сегодня в 17:15 в цокольном этаже кассового зала дальнего следования здания Киевского вокзала возникло задымление. В целях безопасности пассажиры были выведены из здания. Причины произошедшего выясняются. На движение поездов ситуация не влияет», — сказали в компании.

Как сообщалось ранее, в здании Киевского вокзала в Москве произошло возгорание.