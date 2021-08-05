Диетолог рассказал, на что обратить внимание при покупке арбуза

Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по выбору арбузов: по его словам, спелые бахчевые должны быть звонкими, плотными и немного пружинящими в руках.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Звезда».

«Люблю, чтобы он звонкий был и как бы такой плотненький. Его берёшь, подбрасываешь — ощущение, что в этом объёме веса немножко больше, чем просто бы туда воды налили. Это хороший показатель», — сказал диетолог.

Гинзбург отметил, что большой по весу арбуз, как правило, содержит массу питательных веществ и сахара.

Определить спелость арбуза доктор советует с помощью бочки с водой.

«Есть приём — кидать арбуз в бочку с водой: хороший арбуз должен потонуть, а не очень спелый должен всплыть», — рассказал он.

Нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.