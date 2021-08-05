Специалист рассказал подробности о работе кондиционеров

Технический директор бренда MDV ГК АЯК Алексей Зайцев рассказал подробности о работе кондиционеров.

«В понимании обычного пользователя кондиционеры — это сплит-системы, мультисплит-системы либо системы VRF, где есть ярко выраженные внутренние блоки любого типа», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, в любом бытовом кондиционере есть дренажный поддон, в котором скапливается конденсат при охлаждении воздуха в комнате.

Так, когда кондиционер работает, из воздуха конденсируется влага, скапливается в поддоне и удаляется на улицу.

«Но кондиционер работает в режиме охлаждения, и вода в дренажном поддоне прохладная. Её температура не превышает 10—12 °С. При такой температуре единственное, что может развиваться, это не микроорганизмы, а... скорее всего, сине-зелёные (водоросли. — RT), которые мы можем наблюдать, когда зацветает вода в водоёмах», — сообщил Зайцев.

Как отметил эксперт, для здоровья это не критично. Он добавил, что техническое обслуживание кондиционера нужно проводить один-два раза в год.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию кондиционеров в жару.