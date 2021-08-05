Врач рассказала о пользе донорства крови

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Руководитель Городского центра детской трансфузиологии Морозовской ДГКБ, врач Дана Павлова рассказала о пользе донорства крови.
Врач рассказала о пользе донорства крови
  • РИА Новости

В беседе с НСН она выразила мнение, что сдача крови — как тренировка для спортсмена, так как это стимулирует сердечно-сосудистую систему, кроветворение, иммунитет.

«Это позволяет контролировать своё здоровье. Каждый раз, когда донор приходит на донацию, он проходит обследование, его осматривает врач. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, инфарктов в будущем. И профилактическая направленность для здоровья есть, и спортивная», — сказала врач.

Как отметила Павлова, вреда для здоровья донора нет, если не скрывать подробностей о своём самочувствии.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.

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