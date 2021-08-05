Морпехи Северного флота провели оборонительные учения

Подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СФ.

Во время тренировки военнослужащие защищали побережье от высадки десанта условного противника. Руководил учениями командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Морпехи отработали приведение в состояние повышенной боеготовности и выдвижение в район проведения манёвров. Заняв позиции, они приготовились к выполнению боевых задач.

К занятиям привлекли более 400 человек и свыше 80 единиц техники.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.