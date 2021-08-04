В России около 20 тысяч военных прошли плановую ревакцинацию от COVID-19

Почти 20 тысяч российских военных прошли плановую ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Сейчас в Вооружённых силах идёт плановая ревакцинация, которую прошли уже почти 20 тыс. ранее привитых военнослужащих, и вакцинация прибывших в воинские части военнослужащих молодого пополнения», — цитирует ТАСС Шойгу.

По его словам, коэффициент заболеваемости в Вооружённых силах вдвое ниже, чем в среднем по стране.

«В апреле этого года мы провели исследование коллективного иммунитета Вооружённых сил. За последний месяц обследовали более тысячи вакцинированных военнослужащих», — добавил министр.

Как уточняется, у 95% исследуемых выявлен высокий уровень антител.

Ранее в Минобороны сообщили, что более 860 тыс. военных будут ревакцинированы от коронавирусной инфекции COVID-19 до конца 2021 года.