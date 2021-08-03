Врач рассказала о полезных ягодах для перенёсших COVID-19

Кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие овощи и ягоды полезны людям, перенёсшим коронавирус.

По её словам, переболевшим коронавирусом, бесспорно, нужны антиоксиданты — полипренолы и полифенолы, которые содержатся в ягодах тёмного цвета в первую очередь.

«Это черноплодная рябина, чёрная и красная смородина, малина и вообще вся палитра ярких, красочных ягод. Это те антиоксиданты, которые человек может получить в полном объёме», — сказала Мойсенко в беседе с «Радио 1».

При этом она добавила, что пациентам в период реабилитации также необходима клетчатка в виде различной зелени — овощи, свекольная ботва.

Ранее домашний повар Юлия Калинина в беседе с Nation News рассказала, как выбирать качественные ягоды, овощи и фрукты.