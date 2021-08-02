Эксперт объяснила правила оформления «спортивного» вычета

Воспользоваться вступившим в силу законом о налоговом вычете за занятия спортом можно будет в 2022 году, рассказала налоговый эксперт Юлия Майфет.

Своим мнением она поделилась в эфире «Радио 1».

«Воспользоваться налоговым вычетом можно в 2022 году, хотя закон вступил в силу 1 августа этого года. Здесь действует общее правило, касающееся всех социальных вычетов: в каком году вы несёте расходы, в таком и получаете налоговый вычет. При этом можно будет получить «спортивный вычет» не только на себя, но и на детей», — сказала эксперт.

Она отметила, что общая сумма всех соцвычетов не должна превышать 120 тыс. рублей.

«Нужно понимать, где вычет, а где расходы. Если, условно говоря, стоимость вашего абонемента в фитнес-клуб — 100 тыс. рублей, то от этой суммы вы можете получить налоговый вычет в размере 13%, то есть 13 тыс. рублей. Предельная сумма расходов — 120 тыс. рублей или 15 тыс. 600 рублей вычета по НДФЛ», — пояснила Майфет.

Для получения налогового вычета понадобится договор и платёжный документ, добавила она.

1 августа в России вступил в силу закон о социальном налоговом вычете на доходы физических лиц за оказанные услуги в физкультурно-оздоровительной сфере.