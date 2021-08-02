В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Короткая ссылка
В течение недели разведку у российских границ вели 50 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 40 самолётов-разведчиков и 10 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Отмечается, что все полёты иностранных самолётов и беспилотников проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее стало известно, что истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для того, чтобы сопроводить патрульный самолёт P-8A ВМС США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить