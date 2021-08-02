В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 50 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 40 самолётов-разведчиков и 10 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Отмечается, что все полёты иностранных самолётов и беспилотников проходили под контролем российских радиолокационных систем.

Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее стало известно, что истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для того, чтобы сопроводить патрульный самолёт P-8A ВМС США.