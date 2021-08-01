СК начал проверку после гибели мужчины при разрыве снаряда под Волгоградом

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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в результате детонации снаряда времён Великой Отечественной войны недалеко от посёлка Западновка Городищенского района Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Вечером 1 августа... поступило сообщение об обнаружении тела 44-летнего мужчины с множественными повреждениями недалеко от посёлка Западновка Городищенского района области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту организована процессуальная проверка. 

«Предположительно, пострадавший обнаружил боеприпасы, однако о своей находке в правоохранительные органы не сообщил, попытавшись их разобрать самостоятельно, в результате чего спровоцировал срабатывание одного из снарядов», — уточнили в СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что военные сапёры обезвредили артиллерийский снаряд времён Сталинградской битвы, обнаруженный в волгоградском посёлке Ангарском.

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