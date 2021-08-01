СК начал проверку после гибели мужчины при разрыве снаряда под Волгоградом
«Вечером 1 августа... поступило сообщение об обнаружении тела 44-летнего мужчины с множественными повреждениями недалеко от посёлка Западновка Городищенского района области», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по данному факту организована процессуальная проверка.
«Предположительно, пострадавший обнаружил боеприпасы, однако о своей находке в правоохранительные органы не сообщил, попытавшись их разобрать самостоятельно, в результате чего спровоцировал срабатывание одного из снарядов», — уточнили в СК.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что военные сапёры обезвредили артиллерийский снаряд времён Сталинградской битвы, обнаруженный в волгоградском посёлке Ангарском.