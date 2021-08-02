В Москве за сутки выявлено 3330 новых случаев COVID-19

В Москве выявлено 3330 новых случаев коронавируса за сутки, госпитализированы 758 человек, скончались 75 пациентов.

Об этом говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в Москве было выявлено 2484 новых случая COVID-19.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что основной фактор при принятии решений по коронавирусным ограничениям в Москве — заполняемость больничных коек.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов также рассказал в беседе с НСН, что у столичных рестораторов после отмены ношения перчаток больше не осталось серьёзных проблем, связанных с COVID-19, однако отбить потери до конца года не получится.