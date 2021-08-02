В Москве за сутки выявлено 3330 новых случаев COVID-19

Короткая ссылка
В Москве выявлено 3330 новых случаев коронавируса за сутки, госпитализированы 758 человек, скончались 75 пациентов.

Об этом говорится в сообщении оперштаба.

Накануне в Москве было выявлено 2484 новых случая COVID-19.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что основной фактор при принятии решений по коронавирусным ограничениям в Москве — заполняемость больничных коек.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов также рассказал в беседе с НСН, что у столичных рестораторов после отмены ношения перчаток больше не осталось серьёзных проблем, связанных с COVID-19, однако отбить потери до конца года не получится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить