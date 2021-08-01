Глава СВР назвал предателями россиян, призывающих США ввести санкции

Спецслужбы в России видят факты, когда российские граждане предлагают политическому руководству США ввести санкции против Москвы, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» Нарышкин на вопрос о том, фиксирует ли разведка подобные факты в России, ответил утвердительно.

Он назвал действия со стороны россиян по продвижению санкций предательством.

«Предательство своей страны, своего народа. Надо всё называть своими именами... В семье не без урода. Но при этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее, конечно, нужно постоянно работать над этим», — сказал Нарышкин.

Ранее он отметил, что российские разведчики взаимодействуют с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США по целому кругу вопросов, касающихся общей, глобальной темы борьбы с международным терроризмом.