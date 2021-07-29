Эксперт рассказала о способах защитить личные данные в соцсетях

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва перечислила базовые правила, которые помогут защитить страницу в соцсетях от взлома.

Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Определить, что с вами под видом друга общается мошенник, можно. Часто преступники объясняют необходимость в деньгах какими-то экстремальными обстоятельствами: потерял телефон, украли кошелёк со всеми карточками, попал в аварию, в больницу и т. д. Часто даже по словесным оборотам можно понять, что с вами пытается общаться другой человек, а не тот, кого вы хорошо знаете. В любом случае при получении такого сообщения стоит связаться с другом лично — по телефону, электронной почте и т. д., не пользуясь при этом соцсетью», — сообщила Ильичёва.

Если перевод уже осуществлён, следует срочно позвонить в банк и заблокировать все имеющиеся у вас карты, а затем обратиться в правоохранительные органы, а также сообщить о ситуации модераторам сайта, советует она.

Ранее эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как избежать банковского мошенничества.