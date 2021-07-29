В Волгограде задержан телефонный мошенник-рецидивист

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В Волгограде оперативники установили личность мужчины, выманивавшего по телефону деньги у пожилых людей. К настоящему времени подозреваемый задержан, передаёт ГУ МВД России по региону.
В Волгограде задержан телефонный мошенник-рецидивист
  • РИА Новости

Об этом пишет Novostivolgograda.

Отмечается, что одной из пострадавших от действий телефонного мошенника стала 72-летняя жительница города.

Так, представившись её братом, мошенник выманил у женщины 3600 рублей якобы на лечение.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — впоследствии 43-летний волгоградец сознался в содеянном.

Выяснилось, что он занимался телефонным мошенничеством, периодически меняя сим-карты.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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