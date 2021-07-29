В Волгограде задержан телефонный мошенник-рецидивист
- РИА Новости
Об этом пишет Novostivolgograda.
Отмечается, что одной из пострадавших от действий телефонного мошенника стала 72-летняя жительница города.
Так, представившись её братом, мошенник выманил у женщины 3600 рублей якобы на лечение.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — впоследствии 43-летний волгоградец сознался в содеянном.
Выяснилось, что он занимался телефонным мошенничеством, периодически меняя сим-карты.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.