В Волгограде при строительстве экопарка нашли снаряд военных лет

Военные сапёры обезвредили артиллерийский снаряд времён Сталинградской битвы, обнаруженный в волгоградском посёлке Ангарском.

Об этом пишет сайт Novostivolgograda со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Неразорвавшийся боеприпас нашли рабочие, рывшие траншею для строительства экопарка.

Прибывшие на место военнослужащие инженерно-сапёрного полка ЮВО классифицировали находку как 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Боеприпас вывезли на полигон Прудбой в окрестностях Волгограда и уничтожили, подорвав накладным зарядом.

Как отмечается, с начала года военные обезвредили более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов времён Сталинградской битвы, найденных на территории региона.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», жители Севастополя в течение одного дня обнаружили несколько снарядов времён Великой Отечественной войны в разных районах города.