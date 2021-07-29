В Оренбургской области подтвердили 327 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 327 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

С начала пандемии число случаев COVID-19 в регионе достигло 55 621. Выздоровели при этом 46 507 жителей, в том числе 196 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму за сутки зарегистрировали 381 случай коронавируса, передаёт РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные — из-за рубежа», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Выписаны из больниц 395 жителей, за всё время — 50 094. Общее число заболевших в Крыму достигло 59 061.

Ранее сообщалось, что первую прививку от COVID-19 в Крыму сделали 410 787 человек.