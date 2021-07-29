В Минобороны рассказали о мерах санитарного контроля при организации парада в День ВМФ

В ходе подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были приняты беспрецедентные медицинские противоэпидемические меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Профилактические меры применялись с момента начала первых тренировок, при проведении самого парада и завершились после того, как личный состав отбыл к местам постоянной дислокации, отметили в ведомстве.

Был организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводились медицинские осмотры с термометрией. Лабораторное обследование на COVID-19 прошли более 4 тыс. военнослужащих.

Систематически проводилась дезинфекция свыше 70 кораблей, катеров, парусных и других судов, а также авиационной техники.

Кроме того, Минобороны России были приняты исчерпывающие меры по соблюдению требований безопасности в ходе работы представителей средств массовой информации, освещавших ход мероприятия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Санкт-Петербурге День Военно-морского флота отменили праздничный салют из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.