Число новостроек-небоскрёбов в Москве выросло в 2,5 раза за год

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В первом полугодии 2021 года на рынок новостроек Москвы вышло 591 тыс. кв. м в небоскрёбах, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Число новостроек-небоскрёбов в Москве выросло в 2,5 раза за год
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Capital Group.

По оценке экспертов, на рынок вышел 21 новый корпус в высотных проектах, или 23% от общего объёма поступлений жилья на рынок Старой Москвы.

Лидер высотного предложения — новостройки бизнес-класса, на которые пришлось 247 тыс. кв. м предложения.

Далее следует комфорт-класс (228 тыс. кв. м).

Если классифицировать новое поступление жилья по районам, то в этом отношении лидируют Раменки.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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