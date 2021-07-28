Число новостроек-небоскрёбов в Москве выросло в 2,5 раза за год
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Capital Group.
По оценке экспертов, на рынок вышел 21 новый корпус в высотных проектах, или 23% от общего объёма поступлений жилья на рынок Старой Москвы.
Лидер высотного предложения — новостройки бизнес-класса, на которые пришлось 247 тыс. кв. м предложения.
Далее следует комфорт-класс (228 тыс. кв. м).
Если классифицировать новое поступление жилья по районам, то в этом отношении лидируют Раменки.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.