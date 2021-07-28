Адвокат: главред The Insider Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель

Главред издания The Insider* Роман Доброхотов «пока проходит по делу о клевете в качестве свидетеля». Об этом заявила его адвокат Оксана Опаренко.

Обыски, которые с раннего утра проводила полиция в квартирах Доброхотова и его родителей, связаны, как RT сообщал ранее, с уголовным делом о клевете.

Однако, по словам адвоката Доброхотова, её подзащитный не находится в статусе обвиняемого, а проходит по делу только как свидетель.

Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч.2 ст. 128.1 (Клевета) ещё 26 апреля этого года.

По данным УВД по ЮЗАО г. Москвы, неустановленное лицо, в неустановленном месте, но не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с «дезинформацией о сбитом Боинге MH17» в аккаунте пользователя Roman Dobrohotov.

В ходе следственных мероприятий из квартир изъяты мобильные телефоны, ноутбук, планшеты, а также заграничный паспорт Романа Доброхотова

Ранее стало известно, что Окружной суд Гааги приостанавливает слушания по делу рейса MH17 до 6 сентября.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.