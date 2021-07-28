В Ростовской области выявили 395 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области выявили 395 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области выявили 395 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 3430 человек.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 108 379, выздоровели 96 220 жителей.

Вакцинацию прошли более 1,05 млн человек, оба компонента получили 694 тыс.

Также стало известно о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19 в Крыму.

«На сегодняшний день уровень свободных коек на территории республики составляет 13%, что связано не с тем, что освобождаются койки, а с тем, что у нас Министерство здравоохранения вынуждено разворачивать коечный фонд, то есть перепрофилировать под оказание медицинской помощи больным ковидом», — цитирует «Крым 24» главу управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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