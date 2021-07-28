В Северной Осетии вынесли приговор экс-полицейским по делу о смерти задержанного

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Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор в отношении десятерых бывших сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по Владикавказу. Они признаны виновными в смерти задержанного в отделе полиции мужчины.
В Северной Осетии вынесли приговор экс-полицейским по делу о смерти задержанного
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Северной Осетии.

Отмечается, что 31 октября 2015 года по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью в отдел полиции во Владикавказе был доставлен мужчина.

В прокуратуре сообщили, что сотрудники угрозыска в служебном кабинете превысили должностные полномочия, применив насилие к задержанному и таким образом пытаясь добиться признательных показаний. В ночь на 1 ноября 2015 года он был доставлен в реанимацию и скончался, не приходя в сознание.

Ленинский районный суд Владикавказа признал экс-сотрудников правоохранительных органов виновными в преступлении. Бывшие полицейские будут отбывать наказание в виде лишения свободы сроком от двух лет шести месяцев до десяти лет в зависимости от степени участия каждого. 

В мае в Тамбове завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших полицейских, которые, по версии следствия, сфабриковали материалы дела о распространении наркотических веществ с целью улучшить свои служебные показатели.

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