Биолог рассказал о перспективах комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»

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Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток профессор Игорь Красильников прокомментировал сообщения о том, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».
Биолог рассказал о перспективах комбинации AstraZeneca и «Спутник Лайт»
  • Reuters

«В вакцинах часто используется метод «прайм-буст», и поэтому если сначала вакцинировать одной вакциной, а потом другой, то, как правило, получается более высокая защита», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, не исключено, что при таком сочетании вакцин можно будет получить международный QR-код, поскольку AstraZeneca зарегистрирована по всей Европе.

26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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