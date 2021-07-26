В Томске завели дело в отношении медработницы, вносившей ложные данные о вакцинации

В Томске завели уголовное дело против медработницы, которая, по предварительным данным, вносила ложные данные о вакцинации от COVID-19 и уничтожала вакцину.

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

В Казани, по данным издания «Реальное время», задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.