В Томске завели дело в отношении медработницы, вносившей ложные данные о вакцинации

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В Томске завели уголовное дело против медработницы, которая, по предварительным данным, вносила ложные данные о вакцинации от COVID-19 и уничтожала вакцину.
В Томске завели дело в отношении медработницы, вносившей ложные данные о вакцинации
  • Reuters

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

В Казани, по данным издания «Реальное время», задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.

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