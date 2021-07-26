Врач рассказала о пользе прогулок босиком по траве

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о пользе прогулок босиком по траве.

«В стопах очень много рецепторов, которые воздействуют на разные внутренние органы, в результате чего мы активируем их работу. Хождение по разным поверхностям босиком хорошо сказывается на здоровье и даже укрепляет иммунитет, поэтому летом не упускайте случая пройтись по траве, по песку, по гальке, по земле», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, такие закаливающие процедуры полезны в пределах разумного, и нужно ориентироваться на своё самочувствие.

Как отметила эксперт, важно не замёрзнуть.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.