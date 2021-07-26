Начата проверка после побега четырёх мальчиков из детского сада в Москве

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Прокуратура начала проверку по факту побега из детского сада на юго-западе Москвы четырёх мальчиков, которым удалось пролезть под забором и скрыться.
Начата проверка после побега четырёх мальчиков из детского сада в Москве
  • РИА Новости

«На юго-западе Москвы четверо мальчиков пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Один вернулся, остальные были обнаружены позднее. Прокуратура проводит проверку», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы городской прокуратуры.

Отмечается, что жизни детей ничто не угрожает.

По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело по факту угроз воспитателю детсада.

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