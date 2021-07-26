Новак оценил затраты на догазификацию субъектов в 568 млрд рублей

Затраты на ускоренную дополнительную газификацию регионов России оцениваются примерно в 568 млрд рублей, говорится в презентации вице-премьера Александра Новака, подготовленной для совместного с «Единой Россией» обсуждения программы.

Как передаёт РИА Новости, потенциальное количество домовладений, которые могут подпасть под программу, — 3,795 млн. Общие затраты на доведение газа до границ участков оценивают в 567,55 млрд рублей.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому подведение газовой сети к границам участков россиян станет бесплатным. Тему отсутствия доступа к газу у множества домохозяйств в стране глава государства поднимал в своём послании Федеральному собранию.

По словам экспертов, инициатива снимет с населения часть затрат и позволит синхронизировать действия «Газпрома» и местных властей по созданию газотранспортной инфраструктуры внутри населённых пунктов.