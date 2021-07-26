В Омской области зарегистрировали 371 случай COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 371 случай коронавируса за сутки. Как отмечается, выздоровели при этом 102 пациента.
В Омской области зарегистрировали 371 случай COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в области заболел 59 351 житель, выздоровел 44 131.

Участниками прививочной кампании стали 422 660 жителей. Оба компонента вакцины получили 293 483 человека.

Также стало известно, что в Самарской области выявили 335 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт sova.info со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 74 277.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.

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