Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия городской поликлиники №9 рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«Хотел поблагодарить за то, что вы активно участвовали в борьбе с COVID-19. Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период. Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только упала на 27% выявляемость, за прошедшую неделю и перед этим было падение большое. В два с лишним раза», — цитирует ТАСС Собянина.

Согласно данным на 26 июля, за сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.