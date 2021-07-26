В Бурятии отменили требование по ношению масок на улицах

В Бурятии было принято решение об отмене требования по ношению защитных масок на открытом воздухе, за исключением случаев пребывания в местах массового скопления людей.

Об этом сообщается на официальном портале республики.

«Несмотря на тенденцию к снижению, общая заболеваемость в республике остаётся высокой. За последние сутки заболеваемость составила 22,6 на 100 тыс. населения, что на 40% выше среднероссийского показателя. Поэтому требования по профилактике коронавирусной инфекции, а именно по использованию защитных масок в помещениях и местах массового скопления людей, в общественном транспорте, соблюдению социальной дистанции и особому дезинфекционному режиму, в организациях сохраняются», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 26 июля, за сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.