Командующий ЦВО проверил готовность базы в Таджикистане к учениям

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Командующий Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин проверил готовность российской военной базы в Таджикистане к совместному учению на полигоне Харб-Майдон.
Командующий ЦВО проверил готовность базы в Таджикистане к учениям
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин проверил готовность подразделений российской военной базы к предстоящим учениям с вооружёнными силами Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

Отмечается, что «в рамках учения будут отработаны подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства».

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.

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