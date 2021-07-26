В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 150 случаев коронавируса.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Ижевске (67 жителей). Далее следуют Увинский, Кизнерский и Игринский районы.

Выздоровели за последние 24 часа 49 пациентов.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки выявили 198 случаев коронавируса, передаёт URA.RU со ссылкой на оперштаб.

«Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 56,1%», — заявили в штабе.

Коэффициент распространения инфекции — 1,05.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рассказали о ситуации с коронавирусом.