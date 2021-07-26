Вирусолог прокомментировал исследование о возможном влиянии COVID-19 на уровень интеллекта

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Доктор биологических наук заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов прокомментировал исследование британских коллег о возможном влиянии COVID-19 на уровень интеллекта.
Вирусолог прокомментировал исследование о возможном влиянии COVID-19 на уровень интеллекта
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Так, в беседе с НСН он напомнил, что подобные осложнения могут вызывать целый ряд инфекций.

«Это болезни, которые вызывают энцефалиты, менингиты и так далее. Это явление не характерно только исключительно для коронавируса», — сказал Нетёсов.

На этом фоне, по его словам, гражданам необходимо вакцинироваться, поскольку вакцины сильно снижают патогенез коронавируса.

Ранее в журнале The Lancet было опубликовано исследование, согласно которому у переболевших коронавирусной инфекцией может снижаться уровень интеллекта.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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