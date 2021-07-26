В Подмосковье благодаря цифровизации проверили в три раза больше земельных участков

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С начала года земельные инспекторы Московской области осмотрели свыше 118 тыс. участков. Увеличить количество проинспектированных земель удалось благодаря цифровизации.
В Подмосковье благодаря цифровизации проверили в три раза больше земельных участков
  • © РИА Новости / А. Соломонов

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минимущества.

«Количество осмотренных за полгода земель в три раза превысило итог прошлого года. Большую роль в увеличении объёмов и выполнении поставленных задач сыграла цифровизация работы земельных инспекторов в 2019 году», — отметил председатель правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что благодаря мобильному приложению «Проверки Подмосковья» инспекторы могут осмотреть участок и составить акт за десять минут.

Как ранее сообщала НСН, предприниматели Москвы воспользовались электронными услугами на mos.ru около 1 млн раз в 2020 году.

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