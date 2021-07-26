Песков прокомментировал сообщения об оштрафованной пермской активистке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали сообщения об оштрафованной пермской активистке, но хотят выяснить обстоятельства у властей региона.
Песков прокомментировал сообщения об оштрафованной пермской активистке
  • РИА Новости

По информации РИА Новости, ранее Мотовилихинский районный суд Перми сообщил, что активистку оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона «Молот». По данным агентства, мероприятие проводилось для записи видеообращения к российскому президенту Владимиру Путину.

«Нет, в Кремле не получали. Мы знаем об этой теме, мы имеем в виду, по крайней мере, с руководством региона как-то связаться, справиться о том, что произошло и почему», — ответил Песков на вопрос, получали ли в Кремле обращение одной из активисток, выступавшей в защиту стадиона.

По его словам, администрация президента планирует запросить более конкретную информацию об обстоятельствах произошедшего.

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