Голикова рассказала о планах по созданию «санитарного щита» в России

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала о планах по созданию «санитарного щита» в стране.

«До 2024 года мы планируем на эти цели направить порядка 30 млрд рублей», — заявила Голикова.

При этом она отметила, что «2024 годом проект не заканчивается».

«Всё-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно серьёзно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать», — сообщила вице-премьер.

Согласно данным на 26 июля, за сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.