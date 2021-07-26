В Карелии обнаружили массовое захоронение

В Карелии на территории Лахденпохского района нашли захоронение 140 человек, заявили в пресс-службе регионального управления СК.

«Следственным управлением СК России по республике Карелия по факту обнаружения массового захоронения на территории Лахденпохского района проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении пресс-службы.

При проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи посёлка Тиурулла при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа. Строительные работы приостановлены.

Отмечается, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, сейчас эксперты устанавливают их точное количество.

По предварительным данным, возраст останков соответствует давности более 100 лет.

Ранее в Псковской области было обнаружено массовое захоронение жертв нацистов.