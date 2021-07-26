В Карелии обнаружили массовое захоронение
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«Следственным управлением СК России по республике Карелия по факту обнаружения массового захоронения на территории Лахденпохского района проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении пресс-службы.
При проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи посёлка Тиурулла при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа. Строительные работы приостановлены.
Отмечается, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, сейчас эксперты устанавливают их точное количество.
По предварительным данным, возраст останков соответствует давности более 100 лет.
Ранее в Псковской области было обнаружено массовое захоронение жертв нацистов.