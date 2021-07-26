За сутки в Москве выявили 2629 случаев коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявлено 2629 новых случаев коронавируса, 848 человек госпитализированы, скончался 101 пациент. На ИВЛ находятся 537 человек.

По информации оперштаба, в столице выздоровели ещё 4580 пациентов после прохождения лечения от COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 336 194.

Накануне в Москве было зарегистрировано 3406 случаев заболевания за сутки.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых алгоритмах ведения беременных с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19.