В Краснодаре прошёл полуфинал кадрового конкурса «Лидеры Кубани»

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В Краснодаре состоялся очередной полуфинал кадрового конкурса «Лидеры Кубани». Испытание проходили 90 человек — представители администраций, ведомств, бизнеса и так далее.
В Краснодаре прошёл полуфинал кадрового конкурса «Лидеры Кубани»
  • © Кадровый конкурс «Лидеры Кубани»

Участники в числе других вопросов решали, как убыточному предприятию вернуть успех и повысить экономические показатели в сфере туризма, передаёт «Кубань 24».

Выполнение поставленных задач оценивали представители кадровых служб.

«Если раньше мы придумывали общие кейсы, которые выявляли только управленцев, то сегодня благодаря тем кейсам, которые формируют органы власти, мы позволяем участникам решать прикладные практические задачи», — отметил начальник Управления кадровой политики Краснодарского края Геннадий Стрюк.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».

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