В Петербурге рассказали о росте интереса горожан к физкультуре
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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику».
«И, кроме того, сами петербуржцы также в это время открыли для себя доступную среду для занятия спортом — это и улица, и внутридворовые спортивные площадки, и парки, и набережные рек и каналов. Потому что основное препятствие для занятий спортом среди горожан — отсутствие доступной среды. Но за минувший год мы фиксируем серьёзный спад числа обращений по этой проблеме», — сказал Шантырь.
Он также отметил, что до пандемии в городе насчитывалось 6600 спортклубов, впоследствии 600 из них закрылось.
Однако за последнее время открылось 200 новых, что доказывает актуальность физкультуры.
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