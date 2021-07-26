В Петербурге рассказали о росте интереса горожан к физкультуре

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь выразил мнение, что среди россиян в целом и петербуржцев в частности занятия спортом вошли в моду, и произошло это во многом из-за пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику».

«И, кроме того, сами петербуржцы также в это время открыли для себя доступную среду для занятия спортом — это и улица, и внутридворовые спортивные площадки, и парки, и набережные рек и каналов. Потому что основное препятствие для занятий спортом среди горожан — отсутствие доступной среды. Но за минувший год мы фиксируем серьёзный спад числа обращений по этой проблеме», — сказал Шантырь.

Он также отметил, что до пандемии в городе насчитывалось 6600 спортклубов, впоследствии 600 из них закрылось.

Однако за последнее время открылось 200 новых, что доказывает актуальность физкультуры.

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