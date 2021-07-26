В Петербурге рассказали о росте интереса горожан к физкультуре

Короткая ссылка
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь выразил мнение, что среди россиян в целом и петербуржцев в частности занятия спортом вошли в моду, и произошло это во многом из-за пандемии коронавируса.
В Петербурге рассказали о росте интереса горожан к физкультуре
  • Pixabay

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику».

«И, кроме того, сами петербуржцы также в это время открыли для себя доступную среду для занятия спортом — это и улица, и внутридворовые спортивные площадки, и парки, и набережные рек и каналов. Потому что основное препятствие для занятий спортом среди горожан — отсутствие доступной среды. Но за минувший год мы фиксируем серьёзный спад числа обращений по этой проблеме», — сказал Шантырь.

Он также отметил, что до пандемии в городе насчитывалось 6600 спортклубов, впоследствии 600 из них закрылось.

Однако за последнее время открылось 200 новых, что доказывает актуальность физкультуры.

Ранее завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Евгений Ачкасов в беседе с kp.ru объяснил, почему бег в мегаполисе может принести вред.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить