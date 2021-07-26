Среди молодых россиян втрое вырос спрос на кредитки

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В первом полугодии 2021 года заявки на получение кредитных карт оформило втрое больше граждан в возрасте 18—20 лет, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди молодых россиян втрое вырос спрос на кредитки
  • © РИА Новости

Об этом «Известиям» сообщили в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру».

Тенденцию омоложения держателей карт с доступом к заёмным средствам подтвердили в крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) и банках.

В «Сбере» выявили трёхкратный рост интереса молодёжи к кредиткам по сравнению с первой половиной 2020-го. В МКБ отметили, что выдача таких карт клиентам в возрасте 18—20 лет увеличилась вдвое.

Аналитики объясняют общий рост интереса россиян к кредиткам отложенным спросом на фоне пандемии, тогда как среди молодёжи он отчасти спровоцирован наращиванием банками клиентской базы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей.

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