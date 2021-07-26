Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти

УМВД России по Астраханской области сообщило, что, по уточнённым данным, пять человек погибли в результате ДТП в Енотаевском районе.

В сообщении говорится, что в салоне легкового автомобиля, столкнувшего с грузовиком, находились пять человек.

«Предварительно установлено, что это семья из Астрахани: мужчина 1974 года рождения, его жена 1984 года рождения, а также их дети — 18-летняя дочь и двое сыновей 2003 и 2011 годов рождения», — заявили в МВД.

По данным ведомства, все находившиеся в легковом автомобиле люди скончались на месте ДТП от полученных травм.

25 июля сообщалось о столкновении Kia Sportage и КамАЗа в Енотаевском районе Астраханской области. В результате происшествия легковой автомобиль полностью сгорел.