Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти

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УМВД России по Астраханской области сообщило, что, по уточнённым данным, пять человек погибли в результате ДТП в Енотаевском районе.
Число погибших в ДТП под Астраханью возросло до пяти
  • © РИА Новости

В сообщении говорится, что в салоне легкового автомобиля, столкнувшего с грузовиком, находились пять человек.

«Предварительно установлено, что это семья из Астрахани: мужчина 1974 года рождения, его жена 1984 года рождения, а также их дети — 18-летняя дочь и двое сыновей 2003 и 2011 годов рождения», — заявили в МВД.

По данным ведомства, все находившиеся в легковом автомобиле люди скончались на месте ДТП от полученных травм.

25 июля сообщалось о столкновении Kia Sportage и КамАЗа в Енотаевском районе Астраханской области. В результате происшествия легковой автомобиль полностью сгорел.

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