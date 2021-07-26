Россияне стали смотреть сериалы в интернете на 60% чаще
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Об этом пишет газета «Известия».
Большинство пользователей смотрят различные фильмы и сериалы в сети не менее двух-трёх раз в неделю, почти треть — несколько раз в месяц, каждый седьмой — один-два раза в месяц.
Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что выросла именно частота просмотра.
Это происходит из-за того, что люди стали в принципе больше потреблять контент онлайн–платформ.
Эксперт связал это с последствиями пандемии COVID-19 — увеличением количества времени, которое пользователи проводят дома, сокращением числа развлекательных мероприятий, ограничениями работы ресторанов, кинотеатров и прочего.
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.