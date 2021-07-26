Спасателям в Ростове-на-Дону удалось локализовать пожар в центре города
Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.
«В 00:13 пожар локализован на площади 350 кв. м», — говорится в тексте заявления ведомства.
В воскресенье, 25 июля, в трёхэтажном доме в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 250 кв. м.
Замначальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Чёрный ранее сообщал об увеличении числа спасателей и спецтехники, привлекаемых к тушению пожара, в два раза.
Спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал.