Спасателям в Ростове-на-Дону удалось локализовать пожар в центре города

Спасателям удалось локализовать пожар в доме в центре Ростова-на-Дону на площади 350 кв. м.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Ростовской области.

«В 00:13 пожар локализован на площади 350 кв. м», — говорится в тексте заявления ведомства.

В воскресенье, 25 июля, в трёхэтажном доме в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 250 кв. м.

Замначальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Ростовской области Сергей Чёрный ранее сообщал об увеличении числа спасателей и спецтехники, привлекаемых к тушению пожара, в два раза.

Спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал.