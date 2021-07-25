Российские войска в ноябре пополнятся новыми вертолётами Ми-8АМТШ-ВН
«Сдача первой партии машин в этом году до 10 ноября. На 2022 год запланирована сдача следующей партии. Мы обеспечены заказом по этой тематике на текущий и следующий год», — сказал он.
Глава предприятия отметил, что новые вертолёты оснащены локатором изготовления НП «Заслон», который позволит улучшить характеристики машины в дальности обнаружения и распознавания целей и метеообразований.
Год назад вертолёты Ми-8АМТШ-ВН начали проходить лётные испытания. Эксперты назвали машину «мощным оружием» и новым этапом развития вертолётостроения России. По мнению аналитиков, у нового детища российского авиапрома «большие перспективы».