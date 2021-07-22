Суд арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие московского чиновника Ошарина
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Софинская.
По данным суда, ему вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.
Как пишет «Московский комсомолец», в Следственном комитете считают, что в ходе экспертизы были допущены ошибки, не позволившие установить реальную причину смерти.
Ошарин пропал в Крыму в апреле 2020 года, его тело нашли на съёмной квартире в Ялте.