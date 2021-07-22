Суд арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие московского чиновника Ошарина

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Басманный суд Москвы арестовал судмедэксперта, проводившего вскрытие замглавы Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина и подтвердившего его суицид.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Александра Пенцакова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Софинская.

По данным суда, ему вменяется два эпизода служебного подлога и халатность.

Как пишет «Московский комсомолец», в Следственном комитете считают, что в ходе экспертизы были допущены ошибки, не позволившие установить реальную причину смерти.

Ошарин пропал в Крыму в апреле 2020 года, его тело нашли на съёмной квартире в Ялте.

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