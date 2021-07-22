В Подмосковье более 15 тысяч человек приняли участие в голосовании за зелёные зоны

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Пресс-служба Минмособлимущества сообщила, что более 15 тыс. жителей Московской области выбрали зелёные зоны, которые они хотели бы поставить на особый контроль и защитить.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что опрос прошёл на портале «Добродел». По словам зампреда областного правительства Андрея Разина, исследование позволило узнать, какие зелёные зоны важны для жителей.

«За месяц своё мнение высказали более 15 тыс. человек. Предложены более 2,7 тыс. территорий, которые мы изучим и после отбора занесём в РГИС Московской области», — отметил он.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел территорию пляжной зоны отдыха с бассейнами на набережной Северного речного вокзала.

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