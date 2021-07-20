Участниками МАКС-2021 стали 479 компаний

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Участниками Международного авиационно-космического салона — 2021, который стартовал в подмосковном Жуковском 20 июля, стали 479 компаний из 19 стран.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева напомнила, что Московская область представит более 60 предприятий, многие покажут уникальную продукцию, которая ранее нигде не демонстрировалась.

Так, впервые будет представлен серийный образец вертолёта Ми-171А3.

Это первый российский офшорный летательный аппарат, созданный для использования при разработке шельфовых месторождений.

Ранее стало известно, что на авиасалоне прошла презентация российского однодвигательного истребителя Checkmate.

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