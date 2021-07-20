На Ставрополье выявили 271 случай коронавируса за сутки

В Ставропольском крае за последние 24 часа зарегистрировали 271 случай заболевания коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом пишет newstracker.ru.

Из медучреждений после выздоровления выписаны 108 пациентов, число летальных исходов за сутки — семь.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 61 292 случая заболевания, выздоровели при этом 55 492 человека, 1807 человек скончались.

«Вчера прививку первым компонентом вакцины сделали ещё 4570 наших земляков», — добавил Владимиров.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.