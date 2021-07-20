На Ставрополье выявили 271 случай коронавируса за сутки
Об этом пишет newstracker.ru.
Из медучреждений после выздоровления выписаны 108 пациентов, число летальных исходов за сутки — семь.
С начала пандемии на Ставрополье выявили 61 292 случая заболевания, выздоровели при этом 55 492 человека, 1807 человек скончались.
«Вчера прививку первым компонентом вакцины сделали ещё 4570 наших земляков», — добавил Владимиров.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.