В Нижегородской области построят три крупных логистических центра

Три крупных объекта складской и логистической направленности построят в Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на корпорацию развития региона.

Так, строительство нового логистического почтового центра в Канавинском районе должно быть окончено уже в 2021 году.

Многофункциональный логистический центр, специализирующийся на продукции для строительства и отделки помещений, появится в Дзержинске до 2024 года, а новый склад для сырья и готовой продукции из торфа на территории г. о. город Бор планируется возвести до конца 2022 года.

Сообщается, что ещё четыре проекта логистической направленности в области находятся на стадии подбора земельного участка.

Ранее интернет-газета «Взгляд» писала, что в Краснодарском крае направили более 1 млрд рублей на строительство 22 спортивных объектов.