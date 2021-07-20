В Нижегородской области построят три крупных логистических центра

Короткая ссылка
Три крупных объекта складской и логистической направленности построят в Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на корпорацию развития региона.

Так, строительство нового логистического почтового центра в Канавинском районе должно быть окончено уже в 2021 году.

Многофункциональный логистический центр, специализирующийся на продукции для строительства и отделки помещений, появится в Дзержинске до 2024 года, а новый склад для сырья и готовой продукции из торфа на территории г. о. город Бор планируется возвести до конца 2022 года.

Сообщается, что ещё четыре проекта логистической направленности в области находятся на стадии подбора земельного участка.

Ранее интернет-газета «Взгляд» писала, что в Краснодарском крае направили более 1 млрд рублей на строительство 22 спортивных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить